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النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية قوية

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النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية قوية النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية قوية

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكن سوق الخام يتجه لتسجيل واحداً من أكثر الأسابيع المضطربة في التاريخ.

وتحول الذهب الأسود إلى الهبوط بعد أن كان يشهد مكاسب ملحوظة في وقت مبكر من التعاملات وسط أسبوع هو الأكثر اضطراباً في تاريخ أسواق النفط.

ورغم التعافي الذي سيطر على التداولات في الأيام الماضية، إلا أن خام برنت يتجه إلى خسارة أسبوعية بنحو 20 بالمائة فيما قد يسجل خام نايمكس الأمريكي هبوطاً بنحو 8 بالمائة.

ومن شأن هذا الهبوط الأسبوعي أن يكون الثامن في غضون التسعة أسابيع الماضية.

وكان خام غرب تكساس قد دخل النطاق السالب لأول مرة في تداولات الإثنين الماضي، حيث سجل عقد مايو/آيار سالب 37.63 دولار للبرميل، فيما تهاوى خام برنت لأدنى مستوى في عقدين تقريباً.

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة هامشية 0.05 بالمائة مسجلاً 21.32 دولار للبرميل، بعد أن كان يبلغ 22.70 دولار للبرميل في وقت سابق.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بأكثر من 1.1 بالمائة ليتراجع إلى 16.13 دولار للبرميل، بعد أن اقترب من 18 دولاراً للبرميل في وقت مبكر من التعاملات.

واستفاد النفط في وقت سابق من التعاملات من إعلان بعض المنتجين مثل الكويت اعتزامهم التحرك لخفض إنتاج النفط دون الانتظار للموعد الفعلي لاتفاق تحالف "أوبك+" والمحدد في 1 مايو/آيار المقبل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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