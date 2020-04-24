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الأسهم الأوروبية تتراجع 1% بالمستهل مع تقارير فشل علاج "كورونا"

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الأسهم الأوروبية تتراجع 1% بالمستهل مع تقارير فشل علاج "كورونا" الأسهم الأوروبية تتراجع 1% بالمستهل مع تقارير فشل علاج "كورونا"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع تقارير تثير الشكوك حول فشل العلاج المحتمل لفيروس "كورونا" وبعد بيانات اقتصاية.

وتراجعت معنويات المخاطرة لدى المستثمرين بعد أن أوضح تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" فشل العقار الذي كشفت عنه شركة "جلياد ساينز" في تحسين ظروف مرضى "كورونا".

ومن جهة أخر، وقع قادة دول الاتحاد الأوروبي على حزمة التحفيز المتفق عليها بالفعل والبالغ قيمتها 500 مليار يورو (542.15 مليار دولار) لمواجهة ، لكن خظة التعافي طويلة الأجل تظل عالقة في المناقشات.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد حذرت من أن منطقة اليورو قد ينكمش بنسبة تصل إلى 15 بالمائة هذا العام في أسوأ السيناريوهات.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة على الإطلاق خلال مارس/آذار الماضي.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع  مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً مستوى 329.4 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.3 بالمائة إلى 5750.4 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" هبوطاً بنحو 1.8 بالمائة إلى 10327.9 نقطة، كما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.5 بالمائة مسجلاً 4386.3 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.0744 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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