بيانات سلبية ومكاسب النفط أهم الأحداث العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: خيمت البيانات الاقتصادية السلبية على الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، جنباً إلى جنب مع استمرار تعافي أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 19.7 بالمائة عند تسوية جلسة لترفع مكاسبها لحوالي 39 بالمائة في آخر جلستين مع التوترات في الشرق الأوسط.

ورغم ذلك يرى محلل أن أسعار النفط قد تتحول للنطاق السالب مرة أخرى.

كما صعدت أسعار الذهب عالمياً عند التسوية، بأكثر من 7 دولارات بعد البيانات الاقتصادية السلبية.

بيانات سلبية

تجلت تداعيات فيروس كورونا على البيانات الاقتصادية التي جاءت في غاية السوء في الاقتصاديات الكبرى.

وفي الولايات المتحدة، انكمش النشاط الاقتصادي خلال القراءة الأولية في الشهر الجاري لأدنى مستوى في تاريخه مع تراجع قياسي لقطاع الخدمات.

فيما سجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة زيادة قوية بلغت 4.5 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي وإن كانت بوتيرة أبطأ، كما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بنحو 15 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

في حين كشفت بيانات اقتصادية أوروبية عن انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 13.5 نقطة.

كما انكمش النشاط الصناعي والخدمي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه خلال الشهر الجاري.

هذا بالإضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي في ألمانيا أيضاً إلى مستوى 17.1 نقطة وهو مستوى قياسي متدنِ بفعل قطاع الخدمات.

فيما ارتفع اقتراض القطاع العام في بريطانيا لأعلى مستوى في 4 سنوات خلال الشهر الماضي.

ومع مخاوف الركود الاقتصادي جراء كورونا، تراجعت الثقة في اقتصاد السويد لمستوى قياسي منخفض، كما انخفضت ثقة المستهلكين في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق.

مؤشرات الأسهم

تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها عند نهاية الجلسة لتغلق معظم المؤشرات على استقرار بعد تقرير صحفي كشف عن فشل اختبار تجارب سريرية بشأن عقار على فيروس كورونا.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، ارتفعت أرباح شركة "إنتل" بنحو 51 بالمائة كما صعدت الإيرادات بأكثر من التقديرات لكن النظرة المستقبلية جاءت مخيبة للآمال.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات اليوم مع مكاسب أسعار النفط.

فيما تراجعت أرباح شركة "دايملر" بنحو 70 بالمائة خلال الربع الأول من 2020، في حين قفزت أرباح "كريدي سويس" بنحو 75 بالمائة خلال نفس الفترة.

في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند الختام لأول مرة في 4 جلسات.