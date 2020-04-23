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أرباح "إنتل" تقفز 51% بالربع الأول لكن التوقعات مخيبة للآمال

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أرباح "إنتل" تقفز 51% بالربع الأول لكن التوقعات مخيبة للآمال أرباح "إنتل" تقفز 51% بالربع الأول لكن التوقعات مخيبة للآمال

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "إنتل" بنحو 51 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين جاءت النظرة المستقبلية مخيبة للتقديرات.

وكشف تقرير نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادر، اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 5.66 مليار دولار (1.31 دولار للسهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 3.97 مليار دولار (0.87 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 1.45 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 0.89 دولار للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "إنتل" من الأرباح سوف يرتفع إلى 1.28 دولار للسهم.

كما زادت الإيرادات بنحو 23 بالمائة عند 19.82 مليار دولار في الربع الأول من 2020، مقارنة مع 16.06 مليار دولار خلال الربع المقارن من 2019.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "إنتل" سوف تصل إلى 18.87 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وارتفعت إيرادات أعمال مراكز البيانات بنحو 43 بالمائة إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول مقارنة مع تقديرات عند 6.32 مليار دولار.

وفي حين تتوقع "إنتل" أن يبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 1.10 دولار للسهم، كانت تقديرات المحللين تشير إلى 1.20 دولار للسهم.

وعند الختام، تراجع سهم "إنتل" بنحو 1.8 بالمائة عند 59.04 دولار، كما انخفض بأكثر من 5 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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