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غدًا.. أول أيام شهر رمضان المبارك في الجزائر

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غدًا.. أول أيام شهر رمضان المبارك في الجزائر غدًا.. أول أيام شهر رمضان المبارك في الجزائر

صرحت السلطات الجزائرية في تصريح لها مساء اليوم، أن غدًا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدًا من التفاصيل.

وأعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، في وقت سابق، اليوم، إن غدًا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

وأضاف المعراوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، “ثبت بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجري هو يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من أبريل لعام 2020 ميلادي أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركة والعزة والنصر”.

المشرق نيوز

شبكة عيون الإخبارية