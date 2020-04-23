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“ماكرون”: استجابة الدول الأوروبية لمواجهة كورونا غير متناغمة

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“ماكرون”: استجابة الدول الأوروبية لمواجهة كورونا غير متناغمة “ماكرون”: استجابة الدول الأوروبية لمواجهة كورونا غير متناغمة

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل كامرون في تصريح له، إن استجابة الدول الأوروبية لمواجهة وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” غير متناغمة و”ستتفاقم المشكلة إذا لم نصححها”، وفقًا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” ، مساء اليوم.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، في وقت سابق، اليوم، أن نسبة ارتفاع عدد الوفيات بسبب وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، اليوم، بلغت 2.4%، ما يشكل انخفاضًا طفيفًا بالمقارنة مع اليومين السابقين.

 

وأضافت بيانات الوزارة، إلى أن الوفيات بسبب كورونا المستجد كانت ترتفع بنسبة 2.6% يومي الأربعاء والثلاثاء وبنسبة 4% الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته قناة “ اليوم” الإخبارية الروسية.

المشرق نيوز

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