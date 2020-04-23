السجناء السياسيون بسجن الأهواز يضربون عن الطعام

أضرب السجناء السياسيين في سجن الأهواز، جنوب غرب إيران، عن الطعام محتجين على استمرار التعذيب وتلفيق ملفات قضائية جديدة ضدهم من قبل الاستخبارات الإيرانية بتهمة التحريض على التمرد في السجون، بحسب ما ذكرته منظمة حقوق الإنسان الأهوازية.

وذكرت المنظمة أن الاستخبارات الإيرانية دفعت بهؤلاء السجناء إلى معتقلاتها السرية عقب الاحتجاجات في سجن الأهواز المركزي في 31 مارس الماضي، حيث تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب لمدة أسبوعين قبل أن تجري إعادتهم للسجن بتاريخ 13 أبريل.

وكشفت المصادر أن ما لا يقل عن 35 سجينًا قتلوا في سجون الأهواز، برصاص قوات الأمن عندما احتجوا على عدم وجود رعاية صحية بعد انتشار فيروس كورونا في السجون ورفض مطالب السجناء منها الإفراج المؤقت أو العفو المشروط.