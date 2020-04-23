أخبار عاجلة

ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي -
ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المشرق نيوز

السجناء السياسيون بسجن الأهواز يضربون عن الطعام

Print
السجناء السياسيون بسجن الأهواز يضربون عن الطعام السجناء السياسيون بسجن الأهواز يضربون عن الطعام

أضرب السجناء السياسيين في سجن الأهواز، جنوب غرب إيران، عن الطعام محتجين على استمرار التعذيب وتلفيق ملفات قضائية جديدة ضدهم من قبل الاستخبارات الإيرانية بتهمة التحريض على التمرد في السجون، بحسب ما ذكرته منظمة حقوق الإنسان الأهوازية.

وذكرت المنظمة أن الاستخبارات الإيرانية دفعت بهؤلاء السجناء إلى معتقلاتها السرية عقب الاحتجاجات في سجن الأهواز المركزي في 31 مارس الماضي، حيث تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب لمدة أسبوعين قبل أن تجري إعادتهم للسجن بتاريخ 13 أبريل.

وكشفت المصادر أن ما لا يقل عن 35 سجينًا قتلوا في سجون الأهواز، برصاص قوات الأمن عندما احتجوا على عدم وجود رعاية صحية بعد انتشار في السجون ورفض مطالب السجناء منها الإفراج المؤقت أو العفو المشروط.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية