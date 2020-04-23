زوجة مصطفى فهمي تهنئ المتابعين بحلول شهر رمضان

هنأت فاتن موسى، الإعلامية اللبنانية وزوجة الفنان المصري مصطفى فهمي، الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الإعلامية فاتن موسى، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي على “الانستجرام”، “رمضان كريم ومبارك على كل الأحبة الأهل الأقارب.. الأصحاب الأصدقاء والزملاء، وعلى كل المحبين والمعجبين الفولورز المميزين”.

وتابعت زوجة الفنان مصطفى فهمي قائلة إن “هو شهر الله، شهر الرحمة والبركات والحسنات تحبس فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب السماوات آناء الليل والنهار، وهو شهر استجابة الدعوات .. تقبّل الله أعمالكم وطاعاتكم..الله ينعم على الجميع فيه بالرحمة والصحة والعافية والسلام والبحبوحة والأمن والأمان” .

ودعت موسى قائلة “رحم الله من رحلوا عنا نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وجنّات النعيم.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وكل عام وأنتم بألف خير”.