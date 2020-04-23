سهم "جلياد ساينس" يتراجع 4% بعد تقارير فشل عقار لـ"كورونا"

مباشر: تراجع سهم " جلياد ساينس " بأكثر من 4 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد تقارير تشير إلى فشل الشركة في أول تجربة سريرية على عقار لفيروس كورونا.

وذكر تقرير "ستات نيوز" أن مسودة لنتائج التجارب السريرية لعقار "ريمديسيفير" أظهر أنه لم يسرع من التحسن لمصابي كورونا في الصين أو منعهم من الموت.

وأضافت التقرير أن هذه النتائج تم نشرها على موقع منظمة الصحة العالمية قبل أن يتم إزالها، في حين أكد المتحدث باسم المنظمة أنه يتم مراجعة النتائج وتم نشرها عن طريق الصدفة.

وتخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها لتغلق معظم المؤشرات على استقرار بعد هذا التقرير.

أفاد تقرير صحفي في الأسبوع الماضي بأن المصابين بأعراض شديدة من كورونا كانوا يتعافون سريعاً بعد استخدام عقار من شركة "جيلاد سينسز".

وعند الختام، تراجع سهم " جلياد ساينس" بنسبة 4.3 بالمائة إلى 77.78 دولار.