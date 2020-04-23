أخبار عاجلة

ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي -
ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

سهم "جلياد ساينس" يتراجع 4% بعد تقارير فشل عقار لـ"كورونا"

Print
سهم "جلياد ساينس" يتراجع 4% بعد تقارير فشل عقار لـ"كورونا" سهم "جلياد ساينس" يتراجع 4% بعد تقارير فشل عقار لـ"كورونا"

مباشر: تراجع سهم " جلياد ساينس " بأكثر من 4 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد تقارير تشير إلى فشل الشركة في أول تجربة سريرية على عقار لفيروس كورونا.

وذكر تقرير "ستات نيوز" أن مسودة لنتائج التجارب السريرية لعقار "ريمديسيفير" أظهر أنه لم يسرع من التحسن لمصابي كورونا في الصين أو منعهم من الموت.

وأضافت التقرير أن هذه النتائج تم نشرها على موقع منظمة الصحة العالمية قبل أن يتم إزالها، في حين أكد المتحدث باسم المنظمة أنه يتم مراجعة النتائج وتم نشرها عن طريق الصدفة.

وتخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها لتغلق معظم المؤشرات على استقرار بعد هذا التقرير.

أفاد تقرير صحفي في الأسبوع الماضي بأن المصابين بأعراض شديدة من كورونا كانوا يتعافون سريعاً بعد استخدام عقار من شركة "جيلاد سينسز".

وعند الختام، تراجع سهم " جلياد ساينس" بنسبة 4.3 بالمائة إلى 77.78 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية