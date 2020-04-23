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محدث.. الاستقرار يغلب على الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

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محدث.. الاستقرار يغلب على الأسهم الأمريكية عند الإغلاق محدث.. الاستقرار يغلب على الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

مباشر: غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، مع تقارير فشل تجارب سريرية بشأن عقار لفيروس كورونا وبيانات اقتصادية سلبية.

واستفادت الأسهم الأمريكية  خلال التعاملات من صعود النفط بوتيرة قوية، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بعد تقرير صحفي بأن عقار لشركة "جيلاد سينسز" لم يسرع من التحسن لمصابي كورونا في الصين.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 18أبريل/نيسان الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق له.

كما انكمش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري.

وتوقع وزير الخزانة المريكية "ستيفن منوشين" بالأمس إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول نهاية شهر أغسطس/آب القادم.

وارتفع عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" إلى 854 ألف حالة في الولايات المتحدة حتى الآن، وسط وفاة ما يزيد عن 47 ألف شخص، بحسب حسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 39 نقطة إلى 23515.2 نقطة بعد أن تجاوزت مكاسب 200 نقطة خلال الجلسة.

في حين استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" عند 2797 نقطة، وكذلك استقر "ناسداك" عند 8494 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي وهوالذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 100.462.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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