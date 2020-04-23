أخبار عاجلة

ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي -
ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

البيتكوين ترتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع

Print
البيتكوين ترتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع البيتكوين ترتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع

مباشر: ارتفعت العملات الرقمية بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود البيتكوين لأعلى مستوى في حوالي 6 أسابيع.

جاء صعود العملات المشفرة مع ترقب تطورات الذي أصاب أكثر من 2.6 مليون شخص، في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول رفع إجراءات الإغلاق تدريجياً.

ومع تحسن شهية المخاطرة في الأيام الماضية، ارتفعت العملات الرقمية حيث أنها ارتبطت بشكل وثيق بالأسهم في الشهر الماضي صعوداً وهبوطاً، بحسب وكالة "بلومبرج".

وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم على خلفية التفاؤل بشأن بإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، وتعافي النفط.

وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 4.5 بالمائة إلى مستوى 7439 دولار وهو الأعلى منذ 12 مارس/آذار الماضي الذي انهارت فيه العملة الرقمية بنحو 27 بالمائة مع تفشي فيروس كورونا.

كما صعدت الإيثريوم بنحو 2.9 بالمائة إلى 188.11 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 2.7 بالمائة إلى مستوى 0.1936 دولار.

في حين تراجعت تيثير التي تحتل في المرتبة الرابعة في قائمة الخمسة الكبار بنحو 1.3 بالمائة إلى 0.991 دولار.

فيما ارتفعت عملة البيتكوين كاش بنحو 2.4 بالمائة إلى 239.95 دولار.

وخلال نفس الفترة، سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مستوى 213.65 مليار دولار لتربح أكثر من 6 مليارات دولار في 24 ساعة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية