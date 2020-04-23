البيتكوين ترتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع

مباشر: ارتفعت العملات الرقمية بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود البيتكوين لأعلى مستوى في حوالي 6 أسابيع.

جاء صعود العملات المشفرة مع ترقب تطورات فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 2.6 مليون شخص، في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول رفع إجراءات الإغلاق تدريجياً.

ومع تحسن شهية المخاطرة في الأيام الماضية، ارتفعت العملات الرقمية حيث أنها ارتبطت بشكل وثيق بالأسهم في الشهر الماضي صعوداً وهبوطاً، بحسب وكالة "بلومبرج".

وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم على خلفية التفاؤل بشأن بإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، وتعافي النفط.

وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 4.5 بالمائة إلى مستوى 7439 دولار وهو الأعلى منذ 12 مارس/آذار الماضي الذي انهارت فيه العملة الرقمية بنحو 27 بالمائة مع تفشي فيروس كورونا.

كما صعدت الإيثريوم بنحو 2.9 بالمائة إلى 188.11 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 2.7 بالمائة إلى مستوى 0.1936 دولار.

في حين تراجعت تيثير التي تحتل في المرتبة الرابعة في قائمة الخمسة الكبار بنحو 1.3 بالمائة إلى 0.991 دولار.

فيما ارتفعت عملة البيتكوين كاش بنحو 2.4 بالمائة إلى 239.95 دولار.

وخلال نفس الفترة، سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة مستوى 213.65 مليار دولار لتربح أكثر من 6 مليارات دولار في 24 ساعة.