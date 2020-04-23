البنك الدولي يخفض تقديراته لأسعار النفط والمعادن في 2020

مباشر: خفض البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط والمعادن خلال العام الجاري بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

قال البنك الدولي في تقرير صادر اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 35 دولارًا للبرميل هذا العام، بانخفاض 43 بالمائة عن المتوسط في 2019، في مراجعة هبوطية حادة عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد البنك الدولي أن المراجعة الهبوطية تعكس انخفاضاً تاريخياً في الطلب، مشيراً إلى أن الإفراط في الإنتاج من أوبك ومنتجين عالميين آخرين للنفط يزيد من تفاقم انخفاض الأسعار.

في حين توقع البنك الدولي أن أسعار المعادن تشهد انخفاضًا بنسبة 13 بالمائة هذا العام.

لكن البنك الدولي توقع ارتفاع الذهب بنسبة 15 بالمائة، مشيراً إلى أنه استثمار آمن في هذه المرحلة.

وأضاف البنك الدولي أن تأثير كورونا على أسعار السلع الزراعية من المتوقع أن يكون معتدلاً، لكن اختلالات سلسلة التوريد يمكن أن تزيد من مخاطر الأمن الغذائي في بعض الأماكن.

وأوضح التقرير: "هذه الصدمة الهائلة لأسواق السلع وانخفاض أسعار النفط يمكن أن تسبب انتكاسة خطيرة للاقتصادات النامية".