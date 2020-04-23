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محدث.. النفط يقفز 19.7% عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية

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محدث.. النفط يقفز 19.7% عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية محدث.. النفط يقفز 19.7% عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت النفط بأكثر من 19 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ووسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط وآمال خفض المنتجين الإمدادات من أجل التعامل مع الانهيار في الطلب.

ورفع النفط الأمريكي مكاسبه في آخر جلستين إلى حوالي 39 بالمائة بعد انهيار تاريخي في بداية الأسبوع الجاري.

وحاءت المكاسب القوية في أسعار الخام مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعدما أعلن الرئيس دونالد أنه أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بتدمير أيّ سفن إيرانية تعترض السفن الأمريكية في الخليج.

وأفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن مسؤول دفاع إيراني بأن الولايات المتحدة يجب أن تسحب قواتها من الشرق الأوسط وتركز على حالات "كوفيد-19" بين أفراد الجيش.

ويعاني الذهب الأسود من انهيار الطلب العالمي على الخام وارتفاع المخزونات العالمية بفعل تداعيات تفشي من عمليات إغلاق وقيود على الحركة والسفر ما أدى لجمود النشاط الاقتصادي.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من خارج أوبك خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يومياً بدايةً من 1 مايو/آيار القادم.

كما أن إنتاج النفط الأمريكي تراجع بنحو 100 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 19.7 بالمائة ليصل إلى 16.50 دولار للبرميل بعد سجل مستوى 18.26 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 5.8 بالمائة مسجلاً 21.65 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 23.22 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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