الجمارك السعودية: لا يمكن الاستفادة من التصحيح الذاتي للبيانات بعد انتهاء المهلة

الرياض - مباشر: أكدت الجمارك السعودية أنه لا يمكن الاستفادة من فرصة "التصحيح الذاتي" للبيانات الجمركية بعد انتهاء المهلة المحددة، داعية المنشآت التجارية المستوردة للمسارعة بالاستفادة من المزايا التي تتيحها المبادرة.

وأشارت الجمارك السعودية، اليوم الخميس، إلى تبقي شهرين فقط على انتهاء الفترة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" للبيانات الجمركية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وكانت الهيئة قد أطلقت المبادرة في 1 يناير 2020، لتتيح للمستوردين إمكانية تصحيح بياناتهم الجمركية بشكل طوعي وفق شروط وإجراءات محددة.

وحثت الهيئة جميع التجار والمستوردين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من فترة الشهرين المتبقية على المبادرة والإسراع إلى تصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة.

وأكد وكيل الهيئة العامة للجمارك مازن الزامل، أن تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته سيمنحه مزايا الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فقط.

وأوضح الزامل، أن صاحب العلاقة لن يحصل على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات في حال صدور إشعار بالتدقيق اللاحق أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.