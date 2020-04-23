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"جاكوار لاند روفر" تخطط لاستئناف الإنتاج في مايو

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"جاكوار لاند روفر" تخطط لاستئناف الإنتاج في مايو "جاكوار لاند روفر" تخطط لاستئناف الإنتاج في مايو

مباشر: تخطط شركة "جاكوار لاند روفر" لاستئناف جزء من الإنتاج في مصانعها الأوروبية اعتبارًا من منتصف مايو/آيار المقبل.

وأعلنت صانعة السايارات في بيان اليوم الخميس، أنها تدرس إعادة تشغيل بعض الإنتاج الأوروبي اعتبارًا من يوم 18 مايو/آيار، بدءًا من أحد مصانع السيارات البريطانية الثلاثة، ومصنعها في "سلوفاكيا".

وفي الوقت الذي تقوم فيه بعض الدول الأوروبية بتخفيف المبادئ التوجيهية الصارمة للتباعد الاجتماعي المفروضة، قالت الشركة: "إن تجار التجزئة سيعيدون فتح أبوابهم في جميع أنحاء العالم، وسيتم تأكيد استئناف الإنتاج في مصانعنا الأخرى في الوقت المناسب".

كما أنها أوضحت أن مصنعها المشتركة في الصين قد استأنف العمل منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت الشركة أنها بدأت في رصد تعافي في مبيعات السيارات وعودة العملاء إلى صالات العرض.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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