أخبار عاجلة

ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي -
ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تقرير: أديداس تخطط لإصدار سندات بدلاً من القرض الحكومي

Print
تقرير: أديداس تخطط لإصدار سندات بدلاً من القرض الحكومي تقرير: أديداس تخطط لإصدار سندات بدلاً من القرض الحكومي

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة "أديداس" تخطط لإصدار سندات بالمليارات من اليورو بدلاً من القرض الذي وافقت على الحصول عليه من الدولة في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

وبحسب تقرير لـ"مانجر مجازين" الألمانية نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن شركة الملابس الرياضية عليها أولاً الحصول على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيفات كبيرة قبل إصدار السندات.

ووافقت "أديداس" الألمانية على أخذ قرض مدعوم من بقيمة 2.4 مليار يورو (2.59 مليار دولار) في 14 أبريل/نيسان الجاري بعد تأثرها نتيجة لإغلاق المتاجر بسبب كورونا وتأجيل الألعاب الأولمبية وبطولة كرة القدم الأوروبية.

وكان أحد شروط القرض هو أن الشركة الألمانية تعلق مدفوعات الأرباح طوال مدة القرض المدعوم من الدولة.

وكانت "أديداس" التي ستعلن نتائج الربع الأول يوم الاثنين المقبل، قالت إنها غير قادرة على تقديم توقعات للعام بأكمله بعد تحذير في الشهر الماضي أنها تتوقع انخفاض المبيعات بما يصل إلى مليار يورو في الصين.

وأفاد التقرير أن "أديداس" تخطط لرفع هدفها للمبيعات عبر الإنترنت إلى 4.5 مليار يورو من 4 مليارات.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع سهم "أديداس" بنحو 0.8 بالمائة إلى 208.40 يورو.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

شبكة عيون الإخبارية