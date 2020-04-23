تقرير: أديداس تخطط لإصدار سندات بدلاً من القرض الحكومي

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة "أديداس" تخطط لإصدار سندات بالمليارات من اليورو بدلاً من القرض الذي وافقت على الحصول عليه من الدولة في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

وبحسب تقرير لـ"مانجر مجازين" الألمانية نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن شركة الملابس الرياضية عليها أولاً الحصول على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيفات كبيرة قبل إصدار السندات.

ووافقت "أديداس" الألمانية على أخذ قرض مدعوم من الحكومة بقيمة 2.4 مليار يورو (2.59 مليار دولار) في 14 أبريل/نيسان الجاري بعد تأثرها نتيجة لإغلاق المتاجر بسبب كورونا وتأجيل الألعاب الأولمبية وبطولة كرة القدم الأوروبية.

وكان أحد شروط القرض هو أن الشركة الألمانية تعلق مدفوعات الأرباح طوال مدة القرض المدعوم من الدولة.

وكانت "أديداس" التي ستعلن نتائج الربع الأول يوم الاثنين المقبل، قالت إنها غير قادرة على تقديم توقعات للعام بأكمله بعد تحذير في الشهر الماضي أنها تتوقع انخفاض المبيعات بما يصل إلى مليار يورو في الصين.

وأفاد التقرير أن "أديداس" تخطط لرفع هدفها للمبيعات عبر الإنترنت إلى 4.5 مليار يورو من 4 مليارات.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع سهم "أديداس" بنحو 0.8 بالمائة إلى 208.40 يورو.