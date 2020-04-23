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المالية السعودية تعلن إقفال طرح الصكوك المحلية لشهر أبريل

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المالية السعودية تعلن إقفال طرح الصكوك المحلية لشهر أبريل المالية السعودية تعلن إقفال طرح الصكوك المحلية لشهر أبريل

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية ، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأشارت وزارة المالية في بيان صادر، اليوم الخميس، إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة، أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.

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