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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع من مستوى قياسي منخفض

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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع من مستوى قياسي منخفض تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع من مستوى قياسي منخفض

مباشر: صعدت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري  لكنها لا تزال قريبة أدنى مستوى على الإطلاق.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 3.33 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم مقارنة مع 3.31 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وسجل متوسط العائد على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً مستوى 4.20 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى 2.86 بالمائة في الأسبوع الجاري مقابل 2.80 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وأوضحت البيانات: "استقرت معدلات الرهن العقاري خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث يراقب السوق ضبابية البيانات الاقتصادية، بينما ارتفعت الأسواق المالية على خلفية دعم الاحتياطي الفيدرالي واتجاه الكونجرس للموافقة على مساعدات إضافية للشركات الصغيرة".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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