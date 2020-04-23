محلل: الأسهم الأوروبية والأمريكية ستعاود الهبوط الحاد

مباشر: توقع محلل أمريكي انخفاض أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية بنسبة 15 بالمائة من المستويات المتدنية المسجلة في مارس/أذار الماضي.

وقال مارك جولي الخبير الاستراتيجي في شركة "سي.سي.بي" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس: "الارتفاع الذي رأيناه مؤحراً في الأسهم بمثابة مجرد انتعاش في إطار السوق الهابط".

وارتفعت الأسهم الأمريكية منذ بداية أبريل/نيسان الجاري مع إعلان السلطات سياسات لدعم الاقتصاد، في حين صعدت الأسواق الأوروبية أيضًا من أدنى مستوياتها في مارس/آذار الماضي.

وأرجع "مارك" قوة أداء الأسواق مؤخراً إلى الثقة في الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية والحكومات، لكنه أشار إلى إنه لا يرى كيف يمكن لمؤشر "ستاندرد آند بورز" أن يسجل رقماً قياسياً في وقت تنخفض فيه أرباح الشركات.

وأضاف: "المشكلة هي أن البنوك المركزية لا يمكنها إيقاف الضعف الذي نشهده في النمو، ولا يمكنهم إيقاف الانخفاض الحاد في الأرباح الذي سوف نشهده ولا يمكنهم إيقاف التخلف عن سداد سندات الشركات".

وتوقع الخبير الاستراتيجي أن تعمق الأسواق المتقدمة الأخرى خسائرها، مع هبوط يتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة أقل من المستويات المتدنية المسجلة بالفعل في وقت سابق من العام الحالي.