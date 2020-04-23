"موديز" تؤكد تصنيف "دار الأركان" وتعدل نظرتها المستقبلية لـ"مستقرة"

الرياض - مباشر: أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقييمها لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية عند مستوى "B1".

أفادت "موديز"، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الخميس، أنها عدلت النظرة المستقبلية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري من إيجابية إلى مستقرة.

وقالت "موديز"، إنه تم تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة نظراً لضعف نتائج "دار الأركان" في عام 2019 عن المتوقع.

وتابعت: "وتوقعنا بأن تبقى ظروف السوق صعبة على مدى 12 إلى 18 شهراً القادمة".

وبينت، أن تأكيد التصنيف يعكس واقع السيولة القوي للشركة ونهجها الحذر والمتحفّظ في إدارة ملف استحقاق الدين.

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