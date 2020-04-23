سهم "زووم" يرتفع 10% مع قفزة عدد المستخدمين

مباشر: ارتفع سهم "زووم" بنحو 10 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الشركة زيادة عدد المستخدمين يومياً بنسبة 50 بالمائة في الشهر الجاري.

وأعلن الرئيس التنفيذي "إريك يوان" في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم أن أكثر من 300 مليون شخص استخدموا تطبيق مؤتمرات الفيديو من "زووم" حتى 22 أبريل/نيسان الجاري.

وشهدت الشركة الأمريكية زيادة كبيرة في عدد المستخدمين منذ دفع وباء كورونا العديد من الشركات والمدارس إلى العمل عن بعد.

وكانت "زووم" أعلنت في 1 أبريل/نيسان الجاري أن لديها 200 مليون شخص يستخدمون برنامجها في الشهر الماضي، بعد تنفيذ العديد من إجراءات البقاء في المنزل، مقارنة بحوالي 10 ملايين في ديسمبر/كانون الأول.

وقال "يوان": "من الواضح أن منصة زووم تقدم خدمة ذات قيمة لمستخدمينا حول العالم خلال هذه الفترة الصعبة".

لكن أثارت زيادة عدد المستخدمين أيضًا انتقادات حول الخصوصية التي تكفلها"زووم"، مما جعل الشركة تعلن أنها ستوقف التحديثات الجديدة لمدة 90 يومًا القادمة حيث تعمل على تحسين خصوصية النظام الأساسي.

وبحلول الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "زووم" بنحو 10 بالمائة إلى 165.305 دولار.