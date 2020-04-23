السعودية.. "سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة بالرياض والخرج

الرياض - مباشر: وقع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء نحو 3500 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في كل من الرياض والخرج.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة، اليوم الخميس، إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشملت الاتفاقيات، التوقيع مع شركة "التميمي العالمية"، لتنفيذ 1340 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع "أرض الشرق" الواقع شرق الرياض، وشركة "عنان العقار" لبناء 926 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس في مشروع "مساكن الرياض" في حي الإسكان جنوب الرياض.

كما تم التوقيع، مع شركة "مسكن العربية" لتنفيذ مشروع "مسكن هايتس" في حي الربوة بالرياض الذي يضم 476 وحدة سكنية من نوع شقة، إضافة إلى التوقيع مع شركة "ساطعة التعمير للتطوير والاستثمار العقاري" لتنفيذ مشروع "لافندر ريزيدنس" الذي يوفر 393 فيلا في الرياض.

ووقع البرنامج مع شركة "الربيشي" لبناء مشروع "الدانة الغربية" الواقع على طريق الهياثم بالخرج ويوفر 116 فيلا، وشركة "عماد" لبناء مشروع "واحة الخرج" الذي يوفر 152 فيلا على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بحي الرفيعة شمال مدينة الخرج، وشركة "دلائل للأعمال العقارية" لبناء 52 فيلا بحي اليرموك في محافظة الخرج.