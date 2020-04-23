أخبار عاجلة

ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

السعودية.. "سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة بالرياض والخرج

Print
السعودية.. "سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة بالرياض والخرج السعودية.. "سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء نحو 3500 وحدة بالرياض والخرج

الرياض - مباشر: وقع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ، عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء نحو 3500 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في كل من الرياض والخرج.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة، اليوم الخميس، إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشملت الاتفاقيات، التوقيع مع شركة "التميمي العالمية"، لتنفيذ 1340 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع "أرض الشرق" الواقع شرق الرياض، وشركة "عنان العقار" لبناء 926 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس في مشروع "مساكن الرياض" في حي الإسكان جنوب الرياض.

كما تم التوقيع، مع شركة "مسكن العربية" لتنفيذ مشروع "مسكن هايتس" في حي الربوة بالرياض الذي يضم 476 وحدة سكنية من نوع شقة، إضافة إلى التوقيع مع شركة "ساطعة التعمير للتطوير والاستثمار العقاري" لتنفيذ مشروع "لافندر ريزيدنس" الذي يوفر 393 فيلا في الرياض.

ووقع البرنامج مع شركة "الربيشي" لبناء مشروع "الدانة الغربية" الواقع على طريق الهياثم بالخرج ويوفر 116 فيلا، وشركة "عماد" لبناء مشروع "واحة الخرج" الذي يوفر 152 فيلا على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بحي الرفيعة شمال مدينة الخرج، وشركة "دلائل للأعمال العقارية" لبناء 52 فيلا بحي اليرموك في محافظة الخرج.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية