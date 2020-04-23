الملك سلمان: نعتز بإجراءات المملكة الاحترازية للحد من انتشار كورونا

الرياض - مباشر: قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إنه يعتز بإجراءات المملكة الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وقال الملك سلمان، اليوم الخميس، أن المملكة حرصت على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان وصحته في هذه الأرض الكريمة، والمساهمة في الحد من الأضرار الاقتصادية لهذه الجائحة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار، إلى أن تلك الإجراءات سواء على المستوى المحلي، أو من خلال دعم المملكة العربية السعودية للمنظمات العالمية في كل ما يخدم البشرية .

جاء ذلك خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ .

وصرح الملك سلمان: "لقد دخل علينا رمضان هذا العام ونحن نعيش هذا الظرف البالغ الأثر على البشرية كافة، والمرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ العالم، من تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد، رغم ما اتخذته المنظمات الإنسانية ودول العالم من إجراءات لمنع انتشاره".

وتابع: "أصدقكم القول أني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة؛ وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد".

وكانت السعودية قد اتخذت إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا على رأسها تعليق العمرة وتقييد حركة السفر والطيران داخلياً وخارجياً.