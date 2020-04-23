أخبار عاجلة

ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

أرباح "دايملر" تتراجع 70% خلال الربع الأول

Print
أرباح "دايملر" تتراجع 70% خلال الربع الأول أرباح "دايملر" تتراجع 70% خلال الربع الأول

مباشر: تراجعت أرباح شركة "دايملر" بنحو 70 بالمائة في التقديرات الأولية للربع الأول من العام الحالي، وسط تضرر المبيعات بسبب الداعيات الرامية للحد من تفشي .

وأظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات الألمانية الصادرة اليوم الخميس، أنها حققت صافي دخل  قبل الفوائد والضرائب بقيمة 719 مليون يورو  (777 مليون دولار أمريكي) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل أرباح 2.310 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2019.

وانخفضت أرباح ما قبل الفوائد والضرائب المعدلة لمركبات "مرسيدس بنز" بأكثر من 56 بالمائة إلى 603 مليون يورو خلال نفس الفترة.

وعانت الشركة المصنعة لسيارات "مرسيدس بنز" مع تجنب العملاء صالات عرض السيارات والشاحنات خلال عمليات الإغلاق المفروضة لاحتواء الوباء.

وتوقعت "دايملر" تراجع إيرادات العام المالي الحالي أدنى من المسجل في 2019، بفعل أثار فيروس كورونا.

 

وتشهد صناعة السيارات العالمية خسائر فادحة مؤخراً بفعل توقف الإنتاج في مصانعها العالمية جراء قيود التباعد الاجتماعي، وهبوط الطلب الاستهلاكي.

وكانت شركة "بي.إم.دبليو" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري هبوط المبيعات بنسبة 20 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية