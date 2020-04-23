أرباح "دايملر" تتراجع 70% خلال الربع الأول

مباشر: تراجعت أرباح شركة "دايملر" بنحو 70 بالمائة في التقديرات الأولية للربع الأول من العام الحالي، وسط تضرر المبيعات بسبب الداعيات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات الألمانية الصادرة اليوم الخميس، أنها حققت صافي دخل قبل الفوائد والضرائب بقيمة 719 مليون يورو (777 مليون دولار أمريكي) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل أرباح 2.310 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2019.

وانخفضت أرباح ما قبل الفوائد والضرائب المعدلة لمركبات "مرسيدس بنز" بأكثر من 56 بالمائة إلى 603 مليون يورو خلال نفس الفترة.

وعانت الشركة المصنعة لسيارات "مرسيدس بنز" مع تجنب العملاء صالات عرض السيارات والشاحنات خلال عمليات الإغلاق المفروضة لاحتواء الوباء.

وتوقعت "دايملر" تراجع إيرادات العام المالي الحالي أدنى من المسجل في 2019، بفعل أثار فيروس كورونا.

وتشهد صناعة السيارات العالمية خسائر فادحة مؤخراً بفعل توقف الإنتاج في مصانعها العالمية جراء قيود التباعد الاجتماعي، وهبوط الطلب الاستهلاكي.

وكانت شركة "بي.إم.دبليو" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري هبوط المبيعات بنسبة 20 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي