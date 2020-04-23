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ملياردير أمريكي: أزمة كورونا قد تغير الرأسمالية للأبد

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ملياردير أمريكي: أزمة كورونا قد تغير الرأسمالية للأبد ملياردير أمريكي: أزمة كورونا قد تغير الرأسمالية للأبد

مباشر: قال الملياردير الأمريكي "ليون كوبرمان" إن أزمة قد تغير الرأسمالية إلى الأبد، مضيفاً أن الضرائب ستحتاج إلى رفعها قريبًا.

وأضاف "كوبرمان" في تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس: "عندما تُدعى لحمايتك على الجانب السلبي، فلهم كل الحق في تنظيم الأمور في الاتجاه الإيجابي، وهكذا تغيرت الرأسمالية".

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ"أوميجا فاميلي" إن الولايات المتحدة تتجه نحو اليسار، مشيراً إلى أن الضرائب يجب أن ترتفع بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع كوبرمان: "سترتفع الضرائب بسرعة إذا فاز جو بايدن، وببطء إذا فاز دونالد ، لكن يجب أن ترتفع الضرائب".

وفي الأسبوع الماضي، ذكر المستثمر الأمريكي أنه يجب على الحكومة الأمريكية عدم السماح للشركات بالإفلاس بسبب الدمار الاقتصادي الناجم عن كورونا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال "كوبرمان" إنه متفائل بأن أجزاء الاقتصاد يمكن البدء في إعادة فتحها مايو/آيار المقبل، لكنه توقع أن يكون التعافي بطيئًا.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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