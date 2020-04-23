مجموعة العشرين تطالب بحماية العاملين وخاصة غير المشمولين بحماية اجتماعية كافية

الرياض – مباشر: أصدر وزراء العمل بمجموعة العشرين، اليوم الخميس، بيانا ختاميا مشترك بعد الاجتماع الافتراضي المنعقد تحت رئاسة مجموعة العشرين في السعودية.

وذكر البيان، الصادر عن مجموعة العشرين، أن تفشي فيروس كورونا يعتبر تحديا عالميا غير مسبوقا يتطلب تنسيقا للجهود الدولية.

وأكدت مجموعة العشرين، بحسب البيان، على بذل المجموعة كل الجهد لحماية العاملين وبالأخص الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كافي، وستبذل كل الجهد لكيلا يتم التخلي عنهم.

وتابعت مجموعة العشرين: "لن نسمح للفيروس بأن يجعل فجوة اللامساواة بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل أكبر مما كانت عليه مبددة التقدم الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة".

وشددت مجموعة العشرين، على استمرار التعاون الدولي لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال موائمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.

ونوهت المجموعة، بأنه يجب أن تقدم الأولية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، وإلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل يجب ضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي.

ولفتت مجموعة العشرين، بحسب البيان، إلى أنها على استعداد للاجتماع مجددا عند الضرورة؛ لمتابعة التقدم ودراسة إجراءات إضافية والالتزام بالمساهمة في إنعاش أسواق العمل والحفاظ على التقدم المحرز في الأهداف المشتركة بين الدول الأعضاء في المجموعة.

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