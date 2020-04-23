محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع مكاسب النفط ونتائج أعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط تعافي أسعار النفط والتركيز عن نتائج أعمال الشركات وأزمة "كورونا".

وقادت أسهم النفط والغاز مكاسب البورصات الأوروبية مع ارتفاعها بأكثر من 3 بالمائة.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية الإيجابي مدعوماً بالتعافي في أسعار النفط حيث ارتفعت من الهبوط الحاد الذي شهدته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي المقابل، لا تزال أزمة "كورونا" مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث وصل عدد الإصابات بالفيروس المميت على المستوى العالمي إلى حوالي 2.6 مليون حالة مؤكدة و183 ألف متوفي حتى الآن.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، ارتفعت أرباح "كريدي سويس" بنحو 75 بالمائة خلال الربع الأول من 2020.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية رغم البيانات الاقتصادية السلبية التي كشفت عن انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وألمانيا لمستوى قياسي منخفض.

كما تراجعت ثقة المستهلكين في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى مستوى 333.2 نقطة، كما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة مماثلة عند مستوى 5826.6 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً مستوى 10513.7 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة مماثلة إلى 4451 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.09 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.0812 دولار.