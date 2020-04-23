"التقاعد" السعودية تودع 7 مليارات ريال بحسابات مستفيدي المعاشات لشهر أبريل

الرياض - مباشر: أودعت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية معاشات شهر أبريل في الحسابات البنكية لعملائها.

وقالت مؤسسة التقاعد في بيان صادر، اليوم الخميس، إن إجمالي المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لشهر أبريل بلغ أكثر من 7 مليار ريال، صرفت لأكثر من مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.



ويشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم صرف معاشات هذا الشهر (أبريل 2020 ) لتصرف في اليوم الثالث والعشرين من الشهر بدلاً عن موعد الصرف المجدول في السادس والعشرين من الشهر تسهيلاً على عملائها مع دخول شهر رمضان المبارك ومراعاة لتحقيق مصالحهم، ودعماً لجهود الدولة المباركة في التصدي لجائحة كورونا.

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