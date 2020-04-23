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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وفقاً لتقديرات المحللين.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت 43 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل/نيسان لتصل إلى 2140 مليار قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، تعتبر مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي أعلى بنحو 827 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الأسبوع من عام 2019.

كما أن المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي تتجاوز متوسط الخمس سنوات الماضية بنحو 364 مليار قدم مكعب.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مايو/آيار بنسبة 1 بالمائة مسجلاً مستوى عند 1.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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