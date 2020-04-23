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السعودية تعدل مواعيد عمل المطاعم خلال رمضان

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السعودية تعدل مواعيد عمل المطاعم خلال رمضان السعودية تعدل مواعيد عمل المطاعم خلال رمضان

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل مواعيد عمل نشاط المطاعم خلال شهر رمضان.

 وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، بأنه إلحاقا لما سبق الإعلان بشأن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة؛ فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً.

وأكدت وزارة الداخلية، للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة، وفقاً لبيان صحفي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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