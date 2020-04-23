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مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تتراجع 15% خلال مارس

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مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تتراجع 15% خلال مارس مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تتراجع 15% خلال مارس

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 15.4 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، تراجع مبيعات المنازل الجديدة بمعدل سنوي إلى 627 ألف وحدة خلال شهر مارس/آذار الماضي، مقابل 741 ألف وحدة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة سوف تسجل 643 ألف وحدة خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنحو 9.5  بالمائة مقارنة مع 693 ألف وحدة المباعة خلال نفس الفترة من 2019.

وبلغ متوسط  المنازل الجديدة المباعة في الولايات المتحدة 321.4 ألف دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 330.1 ألف دولار في شهر فبراير/شباط الماضي.

وبحلول الساعة 2:28 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء  أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.2 عند مستوى 100.168.

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مباشر (اقتصاد)

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