محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات سلبية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط بشكل ملحوظ مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية سلبية.

ويأتي أداء الورقة الخضراء بعد بيانات اقتصادية كشفت انكماش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه، كما سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة 4.5 مليون طلب.

وكانت الورقة الخضراء استفادت في وقت سابق من التعاملات من ضعف قيمة اليورو على خلفية بيانات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو المحبطة للتوقعات، حيث سجلت انكماشاً هو الأدنى على الإطلاق مع ضعف في القطاعين الخدمي والصناعي.

وبالنسبة لتطورات "كورونا"، وصل عدد حالات الإصابة بالوباء إلى حوالي 2.6 مليون مصاب حول العالم مع حقيقة أن الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً، في حين أبلغت الصين عن 30 حالة جديدة بالأمس.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل اليورو مسجلة 1.0826 دولار، بينما تراجعت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.1 بالمائة إلى 107.61 ين.

وهبطت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة مسجلة 1.2385 دولار، في حين ارتفعت مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.09 بالمائة إلى مستوى 0.9722 فرنك.

وفي نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 100.093 بعد أن سجل مستوى 100.691 في وقت مبكر من التعاملات.