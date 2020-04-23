انكماش النشاط الاقتصادي الأمريكي لأدنى مستوى في تاريخه

مباشر: انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري، مع هبوط تاريخي للقطاع الخدمي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الخميس، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، إلى 27.4 نقطة خلال أبريل/نيسان الجاري وهو مستوى قياسي متذن، مقابل 40.9 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 27 نقطة بالقراءة الأولية خلال أبريل/نيسان الحالي، مقابل 39.8 نقطة المسجلة في مارس/آذار الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى إن النشاط الخدمي في الولايات المتحدة سوف يسجل مستوى 30.5 نقطة بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري.

وتعتبر قراءة 50 نقطة هي الحد بين مستوى الانكماش والتوسع.

وذكرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة تراجع إلى 36.9 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ 11 عاماً، مقارنة مع 48.5 نقطة المسجلة خلال الشهر المنصرم.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سوف يسجل 35.1 نقطة خلال الشهر الرابع من العام الجاري.

وتأثر اقتصاد أكبر اقتصاد في العالم بفعل إلغاء الطلبات مما دفع الشركات إلى خفض قوتها العاملة في بداية الربع الثاني الجاري، وسط تحول ثقة الأعمال للتشاؤم لأول مرة منذ بدء المسح عام 2012.

وبحسب البيان، يعتبر تفشي "كوفيد-19" بمثابة ضربة اقتصادية غير مسبوقة للولايات المتحدة، كما إن التدهور في أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى أن معدل الانكماش يتجاوز المسجل في ذروة الأزمة المالية العالمية.