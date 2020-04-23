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الزكاة والدخل السعودية: 213 ألف مكلف مستفيد من مبادرة تأجيل ضريبة القيمة المضافة

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الرياض – مباشر: كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل ، اليوم الخميس، عن المستفيدين من مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص؛ نتيجة تداعيات انتشار المستجد "كوفيد- 19".

وقال حمود الحربي، خلال المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، إن هناك 213 ألف مكلف مستفيد من مبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين، بجانب 818 مكلف مستفيد من مبادرة تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين.

وأضاف الحربي، أنه يوجد 228 ألف مكلف مستفيد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة، و28 مكلف مستفيد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية.

وأشار، إلى أن 534 ألف مستفيد من منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام 2019، و9 آلاف مكلف مستفيد من تعجيل دفع طلبات الاسترداد، و5 آلاف مكلف مستفيد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه تم إطلاق 15 مبادرة تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص لتوفير السيولة، مشيرا إلى تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط والإقرارات الضريبية وعدم التعاون، واستفادة 637 ألف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد.

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