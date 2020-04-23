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سهم "تارجت" يتراجع 3% مع تحذيرات بشأن الأرباح

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سهم "تارجت" يتراجع 3% مع تحذيرات بشأن الأرباح سهم "تارجت" يتراجع 3% مع تحذيرات بشأن الأرباح

مباشر: تراجع سهم "تارجت" بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع توقعات سلبية بشأن الأرباح الفصلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "بريان كورنيل" في تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، إن ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض المبيعات سوف تؤثر على الأرباح خلال الربع المالي الأول الذي بدأ فبراير/شباط الماضي.

وقالت الشركة الأمريكية إنها أنفقت بالفعل أكثر من 300 مليون دولار على نفقات الموظفين المتعلقة بفيروس كورونا، مثل الإجازات المرضية المدفوعة.

كما أعلنت "تارجت" اليوم خطط تمديد زيادة الأجور المؤقتة التي تبلغ 2 دولارًا في الساعة حتى 30 مايو/آيار المقبل.

ورغم ذلك، أكد "كورنيل" أن الشركة استفادت من طفرة التسوق عبر الإنترنت مع بقاء المستهلكين في منازلهم بسبب .

وقال بائع التجزئة إنه منذ بداية الربع المالي الأول، ارتفعت مبيعات عدد المتاجر نفسها بأكثر من 7 بالمائة مقارنة مع زيادة بنسبة 1.5 بالمائة في الربع المالي الرابع، هو نتيجة لمضاعفة مبيعاتها عبر الإنترنت، يقابلها جزئياً انخفاضات داخل ما يقرب من 1900 متجر تقليدي.

وبحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "تارجت" بنحو 2.9 بالمائة إلى 103.85 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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