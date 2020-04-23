السوق السعودي يواصل خسائره الأسبوعية والقيمة السوقية تفقد 16 مليار ريال

مباشر ـ ثابت شحاتة: أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، تعاملاته الأسبوعية، بمحصلة سلبية، ليواصل تراجعه للأسبوع الثاني على التولي، وسط تباين قطاعاته الرئيسية.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 0.4%، خلال الأسبوع، فاقدا 26.8 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,604.9 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,631.69 نقطة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 16 مليار ريال (4.25 مليار دولار)، لتصل إلى 7.546 تريليون ريال، مقابل 7.58 تريليون ريال، بالأسبوع السابق.

وتراجعت 10 قطاعات خلال الأسبوع بقيادة "البنوك" الذي هبط 1.1%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا نسبته 1.9%.

وفي المقابل، جاء أداء بقية القطاعات باللون الأخضر، بقيادة "الطاقة" الذي سجل ارتفاعا نسبته 0.6%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.2%.

وارتفعت قيم التداول، حوالي 5% خلال الأسبوع إلى 18.26 مليار ريال (4.87 مليار دولار)، مقابل 17.4 مليار ريال (4.65 مليار دولار) بالأسبوع الماضي.

وصعدت كميات التداول هامشيا إلى نحو 880 مليون سهم، مقابل 878.47 مليون سهم بالأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 0.18%.

وسجل سهم "سابك" أعلى الخسائر، خلال الأسبوع بعد هبوطه 7.86%، وكانت أكبر المكاسب لسهم الشرقية للتنمية الذي صعد نحو 13%.

وتصدر "الإنماء" نشاط الأسهم على كافة المستويات، بكمية تداول بلغت 117.13 مليون سهم بلغت قيمتها 1.7 مليار ريال، وتراجع السهم 4.48%.

الموازي

وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، فقد أنهى تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 11.55%، بمكاسب بلغت 769.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,430.43 نقطة.

وقفزت قيم التداول بالموازي إلى 253.55 مليون ريال مقابل 148.13 مليون ريال للأسبوع الماضي، بعد ارتفاع الكميات إلى 3.53 مليون سهم، مقابل 2.53 مليون سهم سجلها السوق بالأسبوع الماضي.

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