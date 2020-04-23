الصناعة السعودية تطلق أكبر عملية تخصيص تشمل 54 موقعاً احتياطياً تعدينياً

الرياض – مباشر: أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الخميس، 7 قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني في المملكة.

وقال الوزير، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن عملية التخصيص تشمل 54 موقعاً بمساحة تقارب 4 آلاف كم2، وذلك في ضوء تطلعات القيادة لتطوير قطاع التعدين ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف الخريف، أن هذه المواقع تتوزع في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل ونجران.

وأوضح، أنه تم تخصيص 12 موقعاً لخام الذهب، و12 موقعاً لخام النحاس، و9 مواقع للعناصر الأرضية النادرة، و7 مواقع لخام الفضة، و5 مواقع لخام الزنك، و3 مواقع لخام الرصاص، وموقعين لخام الحديد، وموقعين لخام الكوارتز، وموقع واحد لخام القصدير، وموقع واحد لخام الموليبيدنيوم.

وأكد الخريف، أنه بتحديد هذه المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة تتمكن الوزارة من تحقيق جملة أهداف من بينها توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتوفير البيانات التي يحتاجها القطاع الخاص في هذا المجال، وطرح الفرص للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في استغلال الثروات المعدنية.

يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعتزم البدء في أعمال الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية المذكورة وإجراء العديد من الدراسات التفصيلية عليها كرسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجيوكيميائية التفصيلية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع ليتم لاحقاً طرح هذه المواقع كفرص استثمارية.

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