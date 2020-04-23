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شركة أبحاث: مستهدف الاتصالات السعودية عند 97.4 ريال..وتوصية بزيادة المراكز

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شركة أبحاث: مستهدف الاتصالات السعودية عند 97.4 ريال..وتوصية بزيادة المراكز شركة أبحاث: مستهدف الاتصالات السعودية عند 97.4 ريال..وتوصية بزيادة المراكز

الرياض - مباشر: قالت أبحاث شركة الجزيرة كابيتال إن الأرباح الفصلية لشركة الإتصالات خلال الربع الأول من 2020 جاءت متوافقة مع التوقعات.

وأوضحت شركة الأبحاث في مذكرة نشرت اليوم الخميس، أنها تستمر في توصيتها لسهم الشركة على أساس زيادة المراكز، بسعر مستهدف عند 97.4 ريال .

وأشار تقرير الجزيرة إلى أن  معظم الفارق عن التوقعات جاء بسبب الحصول على صافي ربح بقيمة 431 مليون ريال من بيع حصة الشـركة المباشـرة في كريم.

وأوضحت الجزيرة كابيتال أن شركة الإتصالات السعودية استمرت في الإحتفاظ بمركزها الجيد في السوق مع نمو في إجمالي الإيرادات من قطاع الأعمال وقطاع النواقل والمشغلين ووحدات أعمال المستهلكين.

وتوقعت شركة الأبحاث أن تحقق الشركة المزيد من التقدم مستقبلاً وذلك بفضل اتساع قاعدة مشتركي خدمات الألياف البصرية، وارتفاع الطلب على البيانات.

وكشفت البيانات المالية للشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، خلال الربع الأول من 2020 مؤخراً  ارتفاع صافي الأرباح 5.93% مقارنة بالفترة نفسها من 2019 حيث ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 2.91 مليار ريال، بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.75 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات، إلى جانب تسجيل مكاسب ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية، نتيجة ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية، وارتفاع الاستهلاك والإطفاء.

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