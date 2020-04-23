أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع استمرار تعافي النفط

Print
الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع استمرار تعافي النفط الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع استمرار تعافي النفط

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، مع استمرار تعافي النفط ورغم بيانات اقتصادية سلبية.

واستفادت الأسهم الأمريكية من صعود أسعار النفط بنحو 20 بالمائة اليوم، مواصلة حالة التعافي الملحوظ في اليومين الماضيين في أعقاب خسائر تاريخية بداية الأسبوع.

وجاء ارتفاع "وول ستريت" لليوم الثاني على التوالي لتواصل تعويض بعض الخسائر الناجمة عن تهاوي أسعار النفط الخام التي تداولت في النطاق السالب قبل يومين.

 

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 18أبريل/نيسان الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وتوقع وزير الخزانة المريكية "ستيفن منوشين" بالأمس إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول نهاية شهر أغسطس/آب القادم.

وارتفع عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" إلى 843 ألف حالة في الولايات المتحدة حتى الآن، وسط وفاة ما يزيد عن 46 ألف شخص، بحسب حسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة وهو ما يعادل 182 نقطة إلى 23657.6 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 2823.6 نقكة، وكذلك شهد "ناسداك" ارتفاعاً بنسبة متماثلة ليصل إلى 8574.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي وهوالذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 100.462.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

شبكة عيون الإخبارية