الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع استمرار تعافي النفط

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، مع استمرار تعافي أسعار النفط ورغم بيانات اقتصادية سلبية.

واستفادت الأسهم الأمريكية من صعود أسعار النفط بنحو 20 بالمائة اليوم، مواصلة حالة التعافي الملحوظ في اليومين الماضيين في أعقاب خسائر تاريخية بداية الأسبوع.

وجاء ارتفاع "وول ستريت" لليوم الثاني على التوالي لتواصل تعويض بعض الخسائر الناجمة عن تهاوي أسعار النفط الخام التي تداولت في النطاق السالب قبل يومين.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 18أبريل/نيسان الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وتوقع وزير الخزانة المريكية "ستيفن منوشين" بالأمس إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول نهاية شهر أغسطس/آب القادم.

وارتفع عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" إلى 843 ألف حالة في الولايات المتحدة حتى الآن، وسط وفاة ما يزيد عن 46 ألف شخص، بحسب حسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة وهو ما يعادل 182 نقطة إلى 23657.6 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 2823.6 نقكة، وكذلك شهد "ناسداك" ارتفاعاً بنسبة متماثلة ليصل إلى 8574.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي وهوالذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 100.462.