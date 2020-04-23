أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ميركل: علينا التعايش مع كورونا لفترة طويلة

Print
ميركل: علينا التعايش مع كورونا لفترة طويلة ميركل: علينا التعايش مع كورونا لفترة طويلة

مباشر: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن نهاية وباء كورونا لم تأت بعد، مشيرةً إلى أنه لا بد من التعايش مع الفيروس لفترة طويلة.

وأضافت ميركل أمام البرلمان الألماني، اليوم الخميس: "نحن لا نعيش في المرحلة الأخيرة من الوباء، وما زلنا في البداية".

وقالت ميركل: "لقد كسبنا الوقت وتم استخدامه لتعزيز نظام الرعاية الصحية في ألمانيا".

وبدأت ألمانيا بحذر في رفع قيود الإغلاق في بداية الأسبوع، مع تباطؤ معدل الإصابة بالفيروس التي وصلت إلى أكثر من 150 ألف حالة.

 وأوضحت ميركل أن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لدفع المزيد في موازنة الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: "مشاوراتنا الآن لن تدور بعد حول التفاصيل أو اتخاذ قرار بشأن المدى، ولكن هناك شيء واحد واضح بالفعل، بروح التضامن، يجب أن نكون مستعدين - خلال فترة زمنية محدودة - لنصنع اختلافًا كبيرًا، يعني الكثير من المساهمات في موازنة الاتحاد الأوروبي".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية