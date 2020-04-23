ميركل: علينا التعايش مع كورونا لفترة طويلة

مباشر: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن نهاية وباء كورونا لم تأت بعد، مشيرةً إلى أنه لا بد من التعايش مع الفيروس لفترة طويلة.

وأضافت ميركل أمام البرلمان الألماني، اليوم الخميس: "نحن لا نعيش في المرحلة الأخيرة من الوباء، وما زلنا في البداية".

وقالت ميركل: "لقد كسبنا الوقت وتم استخدامه لتعزيز نظام الرعاية الصحية في ألمانيا".

وبدأت ألمانيا بحذر في رفع قيود الإغلاق في بداية الأسبوع، مع تباطؤ معدل الإصابة بالفيروس التي وصلت إلى أكثر من 150 ألف حالة.

وأوضحت ميركل أن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لدفع المزيد في موازنة الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: "مشاوراتنا الآن لن تدور بعد حول التفاصيل أو اتخاذ قرار بشأن المدى، ولكن هناك شيء واحد واضح بالفعل، بروح التضامن، يجب أن نكون مستعدين - خلال فترة زمنية محدودة - لنصنع اختلافًا كبيرًا، يعني الكثير من المساهمات في موازنة الاتحاد الأوروبي".