"مدن": ارتفاع أعداد تصاريح التجول للمصانع المستثناة بالرياض

الرياض - مباشر: كشف المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ارتفاع أعداد تصاريح التنقل للعاملين في المصانع المستثناة من حظر التجول بمدينة الرياض لأكثر من 20 ألف تصريح.

وأشار خالد بن محمد السالم، خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الرياض وفقاً لبيان نشر اليوم الخميس، إلى أن المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" تحتضن أكثر من 290 مصنعاً غذائياً وما يقارب 20 مصنعاً طبياً منتجاً.

وبين السالم أن نسبة نمو النشاط الدوائي بالعقود الصناعية بلغت قُرابة 70% خلال عام 2019م ،بالمقارنة مع العام 2018م، حيث نجحت "مدن" خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي لقطاعي الصناعات الغذائية والطبية ومنها شركة مجموعة الشايع الدولية لإنشاء مصنعين متخصصين في المجال الغذائي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة ومدينة سدير للصناعة والأعمال، وشركة فاركو للصناعات الدوائية لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

وقال السالم:" في إطار المواجهة الشاملة التي تخوضها حكومتنا الرشيدة، للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، بادرت "مدن" لمساعدة شركائها الصناعيين تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتكامل مع منظومة الصناعة.

وخفّضت الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر"90 يوماً" وذلك للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من "مدن".

وقامت بالإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وكذلك تمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، بالإضافة إلى تمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م"، مبيناً أن أعداد المستفيدين من مبادرات ومحفزات "مدن" بلغت حتى الآن قرابة 1800مستفيد.

ولفت النظر إلى أن "مدن" تعمل عن قرب مع شركائها للوقوف دائماً على التحديات المستجدة وإيجاد الحلول الملائمة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وهو ما برز مؤخراً بعد القرارات الجديدة المتعلقة بزيادة أوقات منع التجول في جميع المناطق الإدارية.

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