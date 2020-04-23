أرباح "كريدي سويس" تقفز 75% في الربع الأول

مباشر: قفزت أرباح بنك "كريدي سويس" بنحو 75 بالمائة خلال الربع الأول الماضي، مع أداء قوي لأعماله الدولية.

وكشفت نتائج أعمال البنك السويسري، اليوم الخميس، تحقيق صافي أرباح 1.314 مليار فرنك سويسري (1.35 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر الأولى المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل749 مليون فرنك سويسري خلال نفس الربع من العام الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى إن البنك سيحقق صافي أرباح 1.02 مليار فرنك سويسري خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت إيرادات البنك السويسري 5.776 مليار فرنك خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، بارتفاع 7 بالمائة مقارنة بنفس الربع من عام 2019.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن البنك سيحقق إيرادات 5.70 مليار فرنك.

وخصص "كريدي سويس" نحو 568 مليون فرنك لخسائر الائتمان خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ81 مليون فرنك سويسري خلال نفس الفترة قبل عام.

وقال البنك السويسر، إن نتائج الربع الأول من عام 2020 تعكس قوة أعمال البنك، وتقدم أداءً قوياً بينما تستوعب أكثر من مليار فرنك سويسري لدعم الاحتياطي.

ووفقاً لنتائج الأعمال، سجل قسم إدارة الثروات الدولية الرئيسي في البنك زيادة بنسبة 3 بالمائة في الأرباح قبل الضرائب، في حين ارتفع الدخل قبل خصم الضرائب بنسبة 17 بالمائة في وحدة الأسواق العالمية.

وحذر البنك من أنه لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي الكورونا، وبالتالي يمكن أن تتأثر أعمال البنك في الفصول القادمة.