أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

أرباح "كريدي سويس" تقفز 75% في الربع الأول

Print
أرباح "كريدي سويس" تقفز 75% في الربع الأول أرباح "كريدي سويس" تقفز 75% في الربع الأول

مباشر: قفزت أرباح بنك "كريدي سويس" بنحو 75 بالمائة خلال الربع الأول الماضي، مع أداء قوي لأعماله الدولية.

وكشفت نتائج أعمال البنك السويسري، اليوم الخميس، تحقيق صافي أرباح 1.314 مليار فرنك سويسري (1.35 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر الأولى المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل749  مليون فرنك سويسري خلال نفس الربع من العام الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى إن البنك سيحقق صافي أرباح 1.02 مليار فرنك سويسري خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت إيرادات البنك السويسري 5.776 مليار فرنك خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، بارتفاع 7 بالمائة مقارنة بنفس الربع من عام 2019.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن البنك سيحقق إيرادات 5.70 مليار فرنك.

وخصص "كريدي سويس" نحو 568 مليون فرنك لخسائر الائتمان خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ81 مليون فرنك سويسري خلال نفس الفترة قبل عام.

وقال البنك السويسر، إن نتائج الربع الأول من عام 2020 تعكس قوة أعمال البنك، وتقدم أداءً قوياً بينما تستوعب أكثر من مليار فرنك سويسري لدعم الاحتياطي.

ووفقاً لنتائج الأعمال، سجل قسم إدارة الثروات الدولية الرئيسي في البنك زيادة بنسبة 3 بالمائة في الأرباح قبل الضرائب، في حين ارتفع الدخل قبل خصم الضرائب بنسبة 17 بالمائة في وحدة الأسواق العالمية.

وحذر البنك من أنه لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي الكورونا، وبالتالي يمكن أن تتأثر أعمال البنك في الفصول القادمة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية