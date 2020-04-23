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التجارة السعودية: اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان

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التجارة السعودية: اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان التجارة السعودية: اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان

الرياض - مباشر: قال متحدث وزارة التجارة إن الجولات التفتيشية وصلت في كل المدن إلى 90 ألف جولة خلال 6 أشهر.

وأضاف عبدالرحمن الحسين، عبر الحساب الرسمي للوزراة على "تويتر" اليوم الخميس، عن اكتمال جاهزية خطة لموسم رمضان، بتحقق أعلى معدلات الوفرة في السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على خفض الارتفاع الطفيف للأسعار عبر عدة مسارات، منها فرض الغرامات والمخالفات التي وصلت إلى 9 آلاف مخالفة تمت خلال شهرين.

وتابع متحدث التجارة أن هناك أكثر من ١٠٨ ألف عملية إلكترونية ، مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت على صعيد التجارة الإلكترونية خلال الشهرين الماضيين أعلى معدل بلاغات بارتفاعها عن السابق بنسبة ٤٠٠٪، لافتاً إلى أن البلاغات وصلت على المتاجر الإلكترونية خلال الشهرين الماضيين أكثر من ٣٠ ألف بلاغ، يتصدرها التأخر في توصيل السلع المطلوبة.

وأوضح متحدث التجارة أن الوزارة أخضعت عدد من المنتجات إلى الرقابة السعرية الشديدة، ومقارنتها بعدد من الدول المجاورة، وبعض السلع شهد انخفاض في السعر وبعضها ارتفاع طفيف.

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