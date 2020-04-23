أرباح "بلاكستون" ترتفع دون التوقعات مع ضغوط كورونا

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "بلاكستون" بنحو 4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنها جاءت دون التوقعات مع الضغوط الناجمة عن تفشي وباء "كوفيد-19" وتداعياته الاقتصادية.

وبحسب نتائج أعمال شركة الاستثمار الأمريكية والصادرة اليوم الخميس، فإن الأرباح القابلة للتوزيع ارتفعت إلى 557.1 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل 538 مليون دولار المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعني ذلك أن نصيب السهم من الأرباح القابلة للتوزيع بلغ 46 سنتاً في الربع الأول مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى 50 سنتاً.

وأوضح أكبر مدير للأصول البديلة في العالم مثل الأسهم الخاصة والعقارات، أن قيمة محفظة الأسهم الخاصة تراجعت بنحو 21.6 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي مقارنة مع هبوط 20 بالمائة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في الفترة نفسها.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، تعرضت أسواق الأسهم الأمريكية إلى خسائر قوية مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي وتوقف الاقتصاد وقيود الإغلاق في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.

وبالنسبة لصناديق الاستثمارات في العقارات الأساسية فتراجعت بنحو3.9 بالمائة خلال الربع الماضي.

وأظهرت نتائج الأعمال أن إجمالي الأصول تحت إدارة "بلاكستون" تراجع إلى 538 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام مقابل 571.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلنت الشركة الأمريكية توزيعات أرباح فصلية بقيمة 39 سنتاً للسهم.