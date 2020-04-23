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الصحة السعودية: 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس عن تسجيل 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 13930 إصابة، بينها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل 113حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1925 حالة.

وأضاف المتحدث أن ١٥٪ من حالات اليوم لسعوديين، و ٨٥% لغير سعوديين، وغالبية الحالات مرتبط بالمسح النشط.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 7 حالات وفيات جديدة بالمملكة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجمل عدد الوفيات بالمملكة 121 حالات وفاة.

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