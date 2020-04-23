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10 مايو.. "البحري" توزع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني

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10 مايو.. "البحري" توزع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني 10 مايو.. "البحري" توزع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري (البحري)، اليوم الخميس، عن موعد صرف الأرباح النقدية لمساهمين عن النصف الثاني من 2019.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن صرف الأرباح سوف يبداْ يوم الأحد الموافق 10 مايو/ أيار 2020، عن طريق بنك الرياض وذلك بواقع ريال لكل سهم.

وأضافت الشركة، أن أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين لأسهمها يوم انعقاد الجمعية العامة (20 أبريل/ نيسان)، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

وأوضحت "البحري"، أنه سيتم إيداع الأرباح للمساهمين الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي فعَّال لدى أحد البنوك المحلية عبر إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للمساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، والذين لديهم شهادات أسهم، عليهم مراجعة أحد فروع بنك الرياض مصطحبين الهوية لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، في اجتماعها بتاريخ 20 أبريل/ نيسان الجاري، توصية مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 بواقع ريال واحد للسهم.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.27%، لمستوى 36.60 ريال.

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