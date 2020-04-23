4.5 مليون أمريكي يطلبون إعانة بطالة في أسبوع

مباشر - سالي إسماعيل: تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وإن كان تجاوز تقديرات المحللين وسط استمرار البلاد في تسجيل عدد غير مسبوق من الطلبات.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، بلغ عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة 4.427 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل/نيسان الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً وهو أقل بنحو 810 ألف طلب المقدم في الأسبوع السابق له بعد تعديل البيانات.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في أكبر اقتصاد حول العالم سوف يسجل 4.35 مليون طلب في الأسبوع الماضي.

طلبات إعانة البطالة في غضون عام - (المصدر: وزارة العمل الأمريكية)

وبحسب البيانات، فإن أرقام الأسبوع المنتهي في 11 أبريل/نيسان الجاري تم تعديلها بالخفض بنحو 8 آلاف طلب من 5.245 مليون طلب إلى 5.237 مليون طلب.

ويعني ذلك أن الأسابيع الخمسة الماضية شهدت تقدم ما يزيد عن 26 مليون شخص للحصول على إعانة البطالة والتي ارتفعت لأكثر من 900 دولار أسبوعياً.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي في طلبات إعانة البطالة على مدى الأربعة أسابيع الماضية، فشهد زيادة بنحو 280 ألف طلب في الأسبوع المنصرم ليصل إلى 5.786 مليون طلب بعد التعديل بالخفض.

وعلى صعيد طلبات إعانة البطالة المستمرة، فصعدت بنحو 4.064 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل/نيسان الجاري لتصل إلى 15.976 مليون طلب.

وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0787 دولار.