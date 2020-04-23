هيئة السوق السعودية تحيل اشتباهاً بمخالفات على 10 أسهم للنيابة العامة

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إحالة اشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين المادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الـ2 من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وقالت هيئة السوق في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن المخالفات ترجع لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

وشددت هيئة السوق، على أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وبحسب البيان، تمثلت التداولات محل الاشتباه على أسهم مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، والأحساء للتنمية، والبابطين للطاقة والاتصالات، وأسمنت المنطقة الجنوبية، والعقارية السعودية، وإعمار المدينة الاقتصادية، والخليج للتدريب والتعليم، والاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني، خلال الفترة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى 28 فبراير/ شباط 2017.

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