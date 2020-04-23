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"الرياض ريت": تدابير استباقية لتخفيف آثار الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"

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"الرياض ريت": تدابير استباقية لتخفيف آثار الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا" "الرياض ريت": تدابير استباقية لتخفيف آثار الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا"

الرياض ـ مباشر: كشفت الرياض المالية مدير صندوق الرياض ريت، أن تداعيات جائحة كورونا، على إيرادات ودخل الصندوق خلال 2020، يعتمد على مدة حظر التجوال ومدة إيقاف حركة السفر والمواصلات

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنها تقوم باتخاذ تدابير استباقية لتقنين الآثار والحفاظ على استقرار أعمال الصندوق وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

وأشارت إلى أن التأثيرات المتوقعة، سوف تختلف بحسب كل قسم من الأقسام الأربعة الأساسية التي تتركز فيها أعمال الصندوق.

وبينت أنه، فيما يخص قسم الأصول العقارية المدرة للدخل بالسعودية، فقد تلقت الشركة عدداً من الطلبات لتخفيض أو تأجيل دفع الإيجار  حتى رفع حظر التجوال المطبق

كما لفتت إلى أنه لا يوجد هناك أي أثر جوهري بقسم الأصول العقارية الدولية المدرة للدخل، وأنه من المتوقع أن تحقق الاستثمارات الدولية نحو 30% من إجمالي إيرادات الصندوق في 2020.

أما عن قسم الأصول العقارية التشغيلية بالسعودية (الفنادق)، فإنه من المتوقع أن تتأثر إيرادات الفنادق سلباً بسبب الجائحة، ولا يمكن تحديد الأثر بشكل مباشر؛ لعدم معرفة المدة التي تستغرقها فترة الحظر وإيقاف رحلات الطيران.

وفيما يخص قسم المشاريع تحت التطوير أو التأهيل، توقعت الرياض المالية، عدم وجود أي تأثير جوهري على خطة تطوير مشروع فندق هيلتون بمدينة الرياض، الذي من المتوقع افتتاحه بنهاية عام 2021

وأوضحت الشركة أنها تقوم باتخاذ عدة خطوات، لزيادة الاحتياطيات النقدية، تشمل عدم توزيع كامل أرباح العام الماضي،  مع الاستمرار في الالتزام النظامي باستهداف توزيع 90% من الدخل من عمليات الصندوق.

وقالت إنه من المتوقع أن تساعد عوامل التحوط في دعم السيولة النقدية، ودعم العقارات التشغيلية إذا لزم الأمر

وأشارت إلى أن الاحتياطات المتخذة تشمل الاستفادة من المبادرات الحكومية كجدولة رسوم التمويل البنكي حسب التوجيهات التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما أكدت أن صندوق الرياض ريت يتمتع بوجود محفظة متنوعة وبقاعدة مستأجرين واسعة داخل وخارج المملكة تساعده على مواصلة توليد التدفقات النقدية.

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