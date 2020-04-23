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محلل: أسعار النفط قد تتحول للنطاق السالب مجدداً

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محلل: أسعار النفط قد تتحول للنطاق السالب مجدداً محلل: أسعار النفط قد تتحول للنطاق السالب مجدداً

مباشر: يرى محلل أمريكي أن تعافي  النفط بمثابة حدث مؤقت ومن المحتمل أن تتحول للنطاق السالب مرة أخرى.

ونجحت أسعار النفط في التعافي النسبي في جلستي أمس واليوم، بعد خسائر حادة يومي الإثنين والثلاثاء دفعت الخام الأمريكي تسليم مايو/أيار للهبوط للنطاق السالب لأول مرة في تاريخ العقود الآجلة.

وتسيطر على الأسواق مخاوف قرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء الفائض من المعروض في أسواق النفط، خاصة مع تراجع الطلب جراء عمليات الإغلاق حول العالم.

وقالت المحللة "فاندانا هاري" من مؤسسة "فاندا انسيتس" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إنها لن تطلق على صعود الأسعار وصف تعافي ولكنها مجرد "استراحة" في الأسواق، محذرين من أن أسعار النفط الخام قد تتحول إلى سلبية مرة أخرى.

 

وأوضحت أن الضغوط الهبوطية على أسعار النفط مستمرة، خاصة مع تراجع المعنويات حيال الطلب العالمي على الخام مع تواصل الإغلاق للسيطرة على تفشي .

وتعافى خام برنت القياسي بالأمس أعلى 21 دولاراً للبرميل بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد بإغراق أي زورق إيراني يقترب من السفن الأمريكية في الخليج.

 

 

وترى فاندانا: "كما حدث، لم تتمكن من رفع الأسعار أكثر من اللازم، وأعتقد أن عنصر التوترات الجيوسياسية عند هذه النقطة للأسواق تأثيره صغير للغاية".

وبحلول الساعة 12:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 7.07 بالمائة ليصعد إلى مستوى 21.81 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 14 بالمائة ليصل إلى 15.71 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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